【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股全面收紅 台股重返萬點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 18 點至 9986 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 27.33 點，電子期轉為逆價差 - 0.55 點，金融期逆價差擴至 - 1.98 點。現貨部分，三大法人買超 59.5 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1508 口至 31124 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2126 口至 58986 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 251 口至 31159 口。

上週五川普宣布結束美國政府關門，激勵美股全面收紅，費半指數以 2.17% 的漲幅接續週四的強勁走勢，週一台股受激勵開高，一舉突破萬點大關，不過美股電子盤翻黑以及亞洲股市普遍開高走低，加上萬點之上壓力頗重，使台股追價力道未能持續升溫，指數於萬點附近震盪整理，臨收買盤再度進場推升指數衝高，終場加權指數上漲 43.72 點或 0.439%，收在 10013.33 點，成交量能 928.99 億，較前一日縮減 208.9 億。技術面觀察，加權指數在 1 月初開始啟動反彈格局，在美國關門危機緩解激勵下，週一日 K 開高走平收復睽違一個多月的萬點關卡，新台幣也連兩日強升，目前短天期與月季線都呈現多頭排列，MACD 也穩定向上走揚，有助於後續反彈力道延續，但基於目前指數與均線乖離過大，KD 也以進入超買區，短線仍不建議投資人過度樂觀追高。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 9900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 升至 1.52，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.47% 升至 12.06%，賣權平均隱含波動率由 15.03% 升至 15.64%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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