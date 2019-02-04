〈觀察〉壽險三大理由熱愛債券ETF 助攻規模占比衝上54%

債券 ETF 才發行 2 年，就成市場上最夯的商品，據今 (2019) 年 1 月下旬最新統計，債券 ETF 已衝上 4607 億元，佔全體 ETF 已達 54%，而債券 ETF 規模之所以一路飆漲，主要逾 6 成買盤來自國內壽險業者。

對壽險業來說，債券型 ETF 流動性較直接持有債券佳，進入門檻低；且若 ETF 發行人是國內投信，則不受到海外投資額度上限的限制；加上會計科目列在 OCI(其他綜合損益) 項下，匯率、利率波動不至影響當期損益，這三大優勢，讓債券 ETF 成為壽險業新寵。

債券 ETF 的費用率有級距式設計，規模越大，經理費越少，現在債券 ETF 的經理費率和美國的 ETF 相近，遠低於主動型的債券基金，提供投資人以較低成本進入債券市場的管道；其次，對存股族來說，波動低、具穩定息收，適合做為長期領息的好工具。

過去壽險業最愛的投資標的莫過於國際板債券，然而受到海外投資上限限縮影響，壽險業投資國際板債券在去年 9 月首度見到衰退，由於保險業者海外投資上限新規上路，國際板投資大舉受限，加上壽險業海外投資避險成本大增，壽險資金大舉轉向投資境內投信發行的債券型 ETF，特別是透過台幣就能買到 ETF 連結美國公債、中國政策金融債等標的，就能減少避險及匯兌成本。

另一方面，由於 ETF 於臺灣證券交易所掛牌，並且以台幣計價，所以可豁免國外投資限額規定，且因資產性質視同為基金，依國際財務報告準則（IFRS 9），未實現損益列入其他綜合損益 (OCI) 項下，僅處分與股息反映至當期損益 (P&L)，符合壽險公司需要有穩定及高於資金成本的獲利考量，也造成債券 ETF 大受壽險法人青睞。