〈觀察〉全面推動人工智慧 成台塑四寶今年重點發展

在今年的台塑四寶暮年會上，除聚焦各公司董座或副董對今年的景氣展望，人工智慧 (AI) 也躍上檯面，成為其中最亮眼的話題。由於台塑企業擁有龐大的數據基礎，等同擁有發展人工智慧的先天優勢，除讓同仁就讀人工智慧學校外，台塑企業也將發展屬於自己的師資與教材，全面推動人工智慧，已成四寶今年的重點發展。

去年 3 月時，中央研究院找上台塑企業總裁王文淵，盼台塑企業能捐贈 3000 萬元，辦理人工智慧學校，在聽完中研院的 3 次講解後，王文淵意識到台塑企業未來必須走向人工智慧這條路，因此除捐贈辦校外，也讓 97 名同仁接受人工智慧課程訓練。

石化榮景至今已持續 4 年，面對市場不確定性加大，全面推動 AI 應用，以提升營運效益，將是台塑企業未來提高整體競爭力的關鍵。王文淵認為，世界變化越來越快，若台塑企業能投入 AI，將可作為降低成本的手段，以因應世界未來快速的變化。

在過去一年內，台塑企業中的台塑、台化、南亞與台塑化等 4 家公司，無不積極參與推動 AI 應用，其中，台塑去年已完成 7 項 AI 專案項目，年效益達 2400 萬元，今年預計完成 103 項，年效益預期可達 1.7 億元。

不過，由於人工智慧學校所提供的教材，與台塑企業所屬的塑化產業製程間連結性，畢竟沒有那麼強烈，因此，台塑企業規畫發展屬於自己的人工智慧教材與師資，盼能藉此加速在營運上各個專案項目的推動，也讓更多同仁能接受人工智慧課程訓練，全面進入台塑企業的 AI 時代。