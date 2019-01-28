〈綠能躉購費率爭議〉台灣本土化要求最嚴格 CIP讚：是有智慧的政策

開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 亞太區董事長艾卓儒今 (28) 日表示，CIP 在全球都有風場投資進行，台灣政府是對本土化要求中，規範標準最嚴格的國家，雖對開發商造成壓力，但從國家長遠發展來看，是非常有智慧的政策，並呼籲政府以穩定的電價，創造穩定的投資環境。

台灣風力發電產業協會今日舉辦「台灣離岸風電及產業發展之願景與挑戰論壇」，艾卓儒在論壇中表示，當初決定來台灣開發風場，是因相中台灣良好的風能狀況，加上背後穩定的政策支持，CIP 在全球都有風場投資進行，而台灣政府是對本土化要求中，規範標準最嚴格的國家，對開發商而言，這的確是壓力。

不過，艾卓儒認為，本土化規範雖對開發商造成風場開發上的壓力，但從國家長遠發展來看，是非常有智慧的政策，因亞洲離岸風電發展正步入欣欣向榮的時期，在此浪頭上，政府強烈要求開發商必須落實本土化，對台灣產業發展、國家經濟發展而言，都是非常好的政策。

艾卓儒過去曾任職丹麥財政部長達 30 年時間，並擔任丹麥財政部次長逾 10 年，深知政府財務政策穩定的支持，能為產業帶來多大的效益。艾卓儒呼籲，盼政府能以穩定的電價，來創造穩定的投資環境，讓國際級的投資人，有信心繼續在台灣投資。