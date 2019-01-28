美中談判本週展開 WTO今可能啟動美國對中關稅調查

世界貿易組織 (WTO) 貿易爭端仲裁機構，今 (28) 日可能會啟動調查，以了解美國針對中國加徵關稅，是否違反了 WTO 相關規定。

這是中國第 2 次要求對此事進行調查。上個月中國首度提出要求，但被美國否決，由於規則禁止成員國第 2 次否決，因此調查有可能於週一展開。

WTO 啟動調查的時機將非常敏感，中美新一輪貿易談判預計在 30 日於華盛頓舉行，如果雙方未能在 3 月 1 日前達成協議，川普已經威脅要將 2000 億美元進口中國商品，關稅由 10% 提高至 25%，而且不排除針對更多商品課徵關稅。

曾任世貿上訴機構負責人的民主黨員 James Bacchus 表示，這個案件特別重要，因為它涉及美國對中國發起貿易戰的核心國際法律問題—美國是否可以跳過在 WTO 內解決爭端，而直接對中國實施貿易限制。他說，他個人認為美國所課關稅與 WTO 規定不符，但具體需由仲裁機構決定。

美國辯稱，這些關稅不在 WTO 管轄範圍內，各國可以基於自身國家安全做出行動，而這些關稅是基於中國竊取智慧財產權，而做的必要措施。

另一方面，相關調查也很難很快得出結論，因為 WTO 爭端仲裁機關目前累計了許多案件，光是針對美國的訴訟，就有 23 件，其中包括歐盟請求調查美國課徵鋼鋁關稅事宜。

WTO 祕書長 Roberto Azevedo 上週在達沃斯會議上表示，當前全球的貿易緊張，不僅對世界貿易體系帶來威脅，對整個國際社會都已形成威脅，帶來的風險相當真實，並且衝擊經濟。