中國爭取WTO正式調查川普關税 美國指責中國不公平競爭

據《彭博》報導，針對美國總統川普對中國進口的 2500 億美元商品課徵關稅，中國一直在尋求 WTO 正式調查，依目前局勢發展，相關程序已朝前更進一步，可能會在下個月開始。

週二 (18 日) 參與爭端會議的一名與會者透露，中國就此事要求 WTO 調查的第一次請求，已遭美方拒絕。如果中國在下次 WTO 爭端會議上再提請求，依 WTO 規則，美國將無法阻止。下次會議定於明年 1 月 28 日舉行，WTO 可以在此之前召開特別會議，聽取中國的第二次請求。

依美方的說法，他們是在發現中國的政策損害美國的智慧財產權、創新和技術發展之後，決定對中國進口商品課徵 10-25% 的關稅。美國聲稱，這個關稅是必要的，目的是打擊中國涉嫌竊取美國智慧財產權，並強制美國企業技術移轉。

中國認為，這個關稅違反了 WTO 最惠國條款，因為美國未對其他 WTO 成員國商品課徵相同關稅。此外，關稅還違反了一項關鍵的 WTO 規則，這項規則要求各國在實施報復性關稅之前，首先應尋求透過 WTO 來解決爭端。

中方表示，美國的關稅影響了數千億美元的貿易，造成全球經濟與貿易環境的惡化。

另一方面，美國則是指責中國「不公平競爭」的做法，違反了 WTO 規範，並對他國公司造成傷害。

美國貿易代表 Dennis Shea 週一堅稱，華盛頓將繼續推動 WTO 改革，並表示如果不採取行動挑戰中國，WTO 的重要性將會減弱。WTO 必須承認，中國的行為「違背這個組織的基本原則」。

歐盟表示支持美國在 WTO 內挑戰中國的一些做法，但歐盟與加拿大、日本均批評，川普不應對鋼鐵和鋁加徵關稅。