【安聯投信】狗年將封關 台股衝刺周線收紅



距離農曆年封關僅剩 3 個交易日，台股 25 日在半導體龍頭 ADR 大漲領軍下，指數開高走高，盤中一度觸及 9980 點，加權股價指數終場上漲 92.49 點，漲幅為 0.94%、收在 9969.61 點、成交值新台幣 1117.04 億元，是 1 月 10 日以來，再度出現 1000 億元以上量能，元月行情除了第一周收黑外，周線已經連 3 紅，台股距離重返萬點只有一步之遙。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國企業財報陸續公布，美國半導體類股在財報行情加持之下，引領費城半導體指數、標普 500 指數與那斯達克指數同步收紅，台股相關供應鏈也同聲慶賀；此外，25 日整體亞股氣氛不俗，亦帶動台股之表現。

廖哲宏進一步指出，美國近期面臨的「政府關門」問題進入國會協商階段，美中貿易紛爭情勢也逐漸緩和，再加上近期聯準會（Fed）放送「鴿」聲，也讓全球股市的資金行情發酵；且美國進入財報季，獲利表現多數優於預期，諸多正面利多加持之下，台股接下來持續可期。

回到基本面，廖哲宏認為，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整已經成為「市場共識」，科技股上半年樣貌將愈來愈明晰，接下來，除了半導體、光學龍頭股將左右盤勢，總體而言，AI、雲端、車用電子、物聯網及 5G 持續是盤面亮點。

距離狗年封關僅剩最後 3 個交易日，外資近期卻出現持續回補的力道，不但在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都握有高水位的多單部位，在全球股市都出現元月行情的效應下，廖哲宏分析，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，儘管蘋果銷售數據不如預期，對蘋概股而言，不失為利空出盡，台股上半年的波動仍不可小覷，但波動的時候反而不失為主動式台股基金不錯的布局時點，投資人亦可定期定額，降低進場的擇時風險。

◆安聯集團簡介

安聯投信 (Allianz Global Investors) 為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自 1990 年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金，以及 PIMCO 系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於 1999 年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於 2015 年 12 月 27 日正式更名為「安聯投信」。

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