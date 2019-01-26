熱門股─和泰車股價創逾8個月新高

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 去年 10 月股災一度面臨破 200 元大關的壓力，不過，隨著進口新車款銷售暢旺，且轉投資事業體穩健成長挹注獲利，股價逐漸回穩，本周股價更大漲超過 8%，收在最高價 290 元，創去年 5 月中旬以來新高，有收復 300 元大關之勢。

國產車市市場雜音不斷，不少法人認為國產車遭受進口車分食市場的壓力，不利 TOYOTA 銷售和製造廠國瑞汽車的業績表現，不過，和泰車積極應變車市變化，陸續導入入手門檻較低的 LEXUS 新車款，買氣暢旺，再加上轉投資事業體包括保險、汽車租賃等穩健獲利，使整體獲利表現仍不差，前 3 季稅後純益 76.62 億元，僅年減 1.39%，每股純益 (EPS) 仍高達 14.03 元。

其中，和泰車去年 11 月下旬發表 LEXUS 全新小型 SUV UX，不到兩個月的時間接單已破千台， 12 月開放 UX 油電車預接單，在價格不明的狀況下，接單台數再度達 500 台，儼然已成為今年重要的主力車款。

同時，LEXUS NX 持續搶攻年輕客群有成，與 UX 將持續做為兩大重要競爭車款，在其車價高於國產車之下，有助穩定營收回穩。

而針對國產車，和泰車今年也將有大動作，有銷售神車之稱的 Corolla Altis 下半年大改款，是 TOYOTA 的年度重頭戲之一。

法人則是將和泰車未來的成長預期，放在汽車銷售的各種業務整合，包括保險、分期付款、加購零配件和汽車租賃等項目。