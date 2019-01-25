南六將再投入35億元 於高雄燕巢生產醫療用不織布

力爭亞洲不織布產業龍頭的南六 (6504-TW)，今 (25) 日獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審會通過，於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，並將攜手國際企業在此投入醫療用不織布的開發生產。

經濟部投資台灣事務所開辦不到一個月，已有智邦科技 (2345-TW)、慶豐富實業 (9935-TW)、廣達電腦 (2382-TW)、南六等廠商通過資格審查，合計總投資金額為 222 億元，將可創造本國就業人數逾 3000 人。

南六此一新投資計畫，計畫運用高雄燕巢的 9.5 公頃土地，加上第 2 季量產的新廠，形成營運中心與智慧化生產園區基地，預計投入金額達 35 億元，完工後的年產值增加 25 億元。

南六去年第 4 季營運走強，公司 10、11 月營收連創新高，推升去年第 4 季營收以 18.07 億元創新高，法人預估，全年每股純益將超過 8 元。同時，南六原已在高雄燕巢投資 30 億元的新廠區，預計 1 月底正式啟用，第 2 季進入量產，將為今年業績挹注高成長動能。

南六去年第 4 季營收以 18.07 億元創新高，刷新第 2 季創下的 17.33 億元紀錄，季增 12.91%，年增 7.82%，在銷售價格及匯率趨穩下，第 4 季單季毛利率也將維持在 20% 的水準。南六 2018 年全年營收 67.86 億元，創新高，年增 5.48%。

南六去年第 3 季稅後純益 1.77 億元，季增 1.67%，年增 30.22%，單季每股純益達 2.43 元；去年前 3 季稅後純益達 4.5 億元，年增 17.6%，每股純益達 6.2 元。在第 4 季獲利挹注之下，全年每股純益法人估算將站上 8.1 元水準。

南六生產熱風不織布，主要應用為紙尿布表材，水針不織布則供應製作濕紙巾使用；同時，南六原已投入 30 億元新建高雄燕巢廠，將在第 2 季量產。公司表示，還要再投資 35 億元蓋新廠。