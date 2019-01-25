伺服器大客戶拉貨動能強 勤誠Q1營運看俏

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (25) 日舉辦尾牙晚宴，總經理陳亞男表示，今年外部充滿變數，還是很辛苦的一年，但也是醞釀轉機、充滿機會的一年，未來 3 年仍將力拚每年營收雙位數成長，而目前國際雲端伺服器大客戶拉貨動能仍強勁，第 1 季營運表現預期將會相當不錯，第 2 季能見度仍不高。

勤誠去年營收達 65.32 億元、年增逾 18%，為連續 3 年創新高，而在落實精實管理、產品組合優化，及新客戶與新訂單的加入下，使去年第 3 季毛利率提高至 26.17%。總經理陳亞男指出，目前國際雲端伺服器大客戶拉貨動能仍強勁，第 1 季營運表現預期將會相當不錯，第 2 季目前能見度仍不高。

展望今年，陳亞男表示，今年外部充滿變數，還是很辛苦的一年，但也是醞釀轉機、充滿機會的一年，未來 3 年仍將力拚每年營收雙位數成長，並維持股東權益報酬率達 20％以上，股利發放率則維持 6 成以上。從營收已連續 3 年創新高的表現來看，勤誠今年可望再度改寫全年營收新猷。

從整體產業來看，陳亞男指出，AI、物聯網、雲端服務等大量數據運算需求，及高網速低延遲的趨勢，帶動全球資料中心與存儲設備需求持續增加，尤其 5G 商業化後，將更增添伺服器成長動能，未來勤誠將持續耕耘美、中兩大地區白牌市場，並拓展歐洲、印度、澳洲與東協市場。

陳亞男表示，今年也將持續開拓新客戶，與客戶一起成長，目標從目前營收占比達 7 成的 4 家主要客戶，增加到 6 到 8 家主要客戶、營收占比約 6 成，以達到營運成長目標。

至於美中貿易戰方面，陳亞男表示，這將是今年全球經濟成長的最大變數，但目前並未受到太大影響，未來美國若進一步全面加徵關稅，已備好調整出貨地區的因應方案，可將中美貿易戰的影響降至最低。