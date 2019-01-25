志超擬以每股 15.5 元收購 統盟預計3/29下櫃

NB 板及光電板廠商志超科技 (8213-TW) 與其旗下統盟電子 (5480-TW)，今 (25) 日分別召開股東臨時會，決議將由志超科技以每股 15.5 元的價格收購統盟電子流通在外 49.79% 股權，完成之後，統盟將納為志超 100% 持股子公司。

志超是以每股 15.5 元價格，收購統盟流通在外股權，統盟預計將在 3 月 29 日下櫃外，也將撤銷公開發行。

志超 2008 年 6 月投資統盟電子，目前直接持有統盟 50.21% 的股權，統盟董事長也是由志超董事長徐正民出任，總經理為先前瀚宇博德 (5469-TW) 總經理的林大明擔任。

目前，志超手中除統盟電子外，仍握有另一家在 2010 年 9 月投資的上櫃 PCB 製程廠宇環科技 (3276-TW)。

志超目前兩岸 PCB 月產能約 900 萬平方呎，產能分布包括台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧，其中無錫廠月產能 200 萬呎最高，而志超目前產能，也是一路透過購併統盟電子、宇環科技、祥裕電子在廣東中山祥豐廠及台灣日立化成在高雄 PCB 廠而來。

志超與統盟今日股東臨時會同時通過此一合併案，並經主管機關核准及完成股份轉換作業後，以 3 月 29 日為股份轉換基準日，同日統盟電子將終止上櫃。