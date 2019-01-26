熱門股—能源鑄件需求回溫 永冠-KY周漲逾17%收復年線

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 受惠能源類鑄件需求回溫，今年營收看增，加上 6000 張庫藏股執行率已達 75.2%，將在 2 月 20 日前執行完成，激勵近期股價強漲，本周一舉突破盤整區，連拉出 3 根紅日 K 棒，周五 (25 日) 終場以 67.3 元作收，創近 7 個月新高，並成功收復年線，股價周漲幅約 17.2%。

永冠從去年 12 月 21 日至今年 2 月 20 日止，實施第二次買回庫藏股，預計買回 6000 張庫藏股，買回區間價格每股 35 元到 76.59 元，截至 1 月 23 日為止，永冠已買回 4516 張庫藏股，執行率約 75.2%。

受到外部環境因素影響，永冠 2017 年第 4 季起面臨成立以來首次虧損、每股虧損 0.54 元，去年第 1 季雖小幅收斂為每股虧損 0.37 元，但第 2 季因環安費使營業費用增加，導致每股虧損 1.15 元，第 3 季在產品均價上揚與客戶反應熱絡下，本有機會轉盈，但江蘇鋼銳廠因環保視察停工生產，加上受到美中貿易戰影響，每股仍小虧 0.41 元。

不過，永冠去年第 4 季起受惠風電能源類鑄件訂單增溫，使營收年增 26%、躍升至 6.41 億元，站回暌違 17 個月的 6 億元大關。展望今年，在全球陸域與離岸風電產業景氣好轉帶動下，永冠今年風電能源類鑄件需求看增，可望推升營收成長動能。