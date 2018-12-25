美系訂單加持 勤誠今年營收增幅上看2成 法人估EPS達4.3元

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 在美系客戶訂單挹注下，全年營收預期仍可年增達 15 至 20%，法人估全年每股純益上看 4.3 元，並看好明年其伺服器出貨與營收成長均能達到 1 至 2 成，且為因應美中貿易戰，勤誠已將幾款出貨量龐大的產品與後段組裝，轉移至台灣生產。

勤誠今年第 3 季受惠旺季動能強勁，加上美系客戶訂單挹注，使營收創歷年新高達到 16.9 億元，每股稅後純益 3.09 元，且前 11 個月累計營收已年增 21%。不過，由於美中貿易戰影響，使勤誠對第 4 季營收展望趨於保守，但法人估，勤誠今年全年營收仍可望較去年成長 15 至 20%，每股純益上看 4.3 元。

目前勤誠下游客戶以系統整合商為主，再將其白牌伺服器整機出貨至中國與美國雲端服務商，系統整合業者約占今年前 3 季營收比重 7 成，其次為佔比 2 成的 EMS、9% 的通路商。法人預估，勤誠明年白牌出貨成長將較今年幅度放緩，但年增幅預期仍可達 2 成以上，並看好明年伺服器出貨與營收成長均能達到 1 至 2 成。

勤誠具備模組化與客製化設計能力，創造差異化定位，以提升毛利率表現，不過，今年第 3 季出貨以給中國客戶的低價機殼為主，使價格壓力攀升，加上其以標案形式為主帶來的價格競爭，毛利率表現有壓，從 2016 年的 3 成水平、下降至 23-26%。

展望明年，勤誠預期，明年毛利率應能維持今年前 3 季平均值 24.2% 水準，盼能提高毛利率較佳的通路商客戶比重，以挹注毛利率表現，法人估勤誠明年每股純益可望上看 4.6 元。

此外，勤誠目前約 3 成營收來自美國，勤誠表示，為因應美中貿易戰關稅，已安排將幾款出貨量龐大的產品與後段組裝，轉移至台灣生產。