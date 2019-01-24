〈旺宏法說〉Q1營運艱困 若美中貿易有共識 今年可望先蹲後跳

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理盧志遠表示，第 1 季仍持續受到市場不確定性影響，營運非常艱困，若美中貿易戰達成共識，下半年營運可望大幅回升，但今年資本支出規畫不受影響，將持續投入提升 12 吋晶圓廠製程與研發 3D NAND，而 MLC NAND 將在農曆春節前進入量產階段。

展望今年，盧志遠表示，第 1 季仍將持續受到市場不確定性影響，營運非常艱困，盼美中貿易戰在 3 月初能達成共識，第 2 季營運是否可望回溫，還很難說，但認為整體上半年表現一定很不好。

由於目前存貨水位仍高，盧志遠表示，今年將積極處理存貨，並降低營運成本來因應，若上半年美中貿易戰有好的結果，下半年預期營運可望大幅回升。

價格方面，盧志遠指出，ROM 價格相對穩定，NAND Flash 與 NOR Flash 價格則持續面臨下跌壓力，目前低密度與低品質的 NOR Flash 價格跌得一塌糊塗，高密度與高品質跌價則相對有限，旺宏也有受到影響，但並沒有太嚴重。

旺宏今年資本支出約 142 億元，將用於提升 12 吋廠製程，由 36 奈米升級至 19 奈米，以因應 SLC NAND Flash 與 eMMc NAND 生產需求，並用於研發 96 層製程技術的 3D NAND，至於折舊攤提費用則約 29 億元。

對於美中貿易戰是否會影響資本支出規畫，盧志遠則說，這些投資都是為因應市場即將到來的不確定性，因此當然會照計畫繼續進行，公司目前已將許多資源投入在 3D NAND 研發上，致力研發 96 層、48 層製程技術的產品，預計 2020 年底量產。他並透露，MLC NAND 將在農曆春節前進入量產階段。