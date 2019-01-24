廣積網通、電子看板大單進場 今年成長衝兩成 業績再戰歷史新高

IoT 應用起飛，廣積 (8050) 今年接單大增，受惠網通大單進場，美國市場今年成長率上探 5 成，加上佔比近 5 成的自動化業務推動日、中市場大躍進，以及電子看板接單成長亦挑戰 2 成，法人預估廣積今年成長衝兩成，業績再戰歷史紀錄。此外，今年廣積全力拚獲利，與華碩 (2357)、研揚(6579) 策略合作正從聯合採購延伸到產品與業務開發層面，今年最明顯的效益將是聯合採購降低成本，配合內部營業費用的撙節，以及原物料與匯率價格的回穩，廣積今年除業績顯著回升之外，獲利成長更樂觀。



廣積去年前三季 EPS 為 2.45 元，較同期略增，其中，第三季本業獲利回升加上轉投資評價利益挹注，單季 EPS1.9 元，超乎預期。12 月業績雖因延遲出貨效應跌破 3 億元大關，但單季營收維持 10 億元高檔水位。而首季業績受惠新單效應，有機會呈現淡季不淡的格局。



而今年是 5G 商轉年，物聯網應用擴大，廣積在去年業績落底之後，今年接單大增，業績可望顯著回升。法人指出，美系網通既有客戶釋出增加，另有新客戶大單也進場，今年初開始放量出貨，帶動廣積佔比逾兩成的網通業務大躍進，業績年增率挑戰逾 2 成，同時電子看板新單也有斬獲，進一步推升廣積今年美國市場業績高成長，年增率估 3-5 成。



至於佔比最高的自動化業務，廣積今年在日本與中國均大有斬獲，加上基期低，將是廣積全球業務成長最高的兩的區域市場。據了解，廣積的自動化業務正跨入 AIoT 解決方案領域，與大型軟體公司配合採用微軟系統，目前已有數項產品進入測試階段，發展包括軌道控制、工廠自動化以及車牌辨識等垂直領域，有機會在未來成為其新的成長動能來源。