【華冠投顧】盤勢震盪個股表現!天公牌系列一檔一檔賺!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、4994 傳奇、3661 世芯 KY、6180 橘子、2327 國巨。

台股盤勢分析:

封關模式

台股早盤小漲 + 18 點開出，在台積電及大立光的帶動下，指數一度來挑戰 9900 點；可惜追價力道偏弱，指數就在平盤上狹幅震盪，終場小漲 + 30 點作收，收在 9877 點，成交量 832 億。

指數空間中性偏多，中、小型股持續輪動!! 三大法人明顯已經進入『封關模式』，導致大型權值類股，短期間追價力道偏弱。只是『元月行情』在軋空手的結構下，預估到封關最後一天；台北股市應該都還是個股輪動快速的情況。農曆年前持續汰弱留強，武傑還是老話一句…『元月行情』走軋空手，年後行情叫…『等著您回來』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1589 永冠 KY、3530 晶相光、3105 穩懋、4174 浩鼎、1760 寶齡富、9958 世紀鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6290 良維、8436 大江、6404 通訊 KY、1476 儒鴻、2413 環科、5288 豐祥 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。