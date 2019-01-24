【華冠投顧】台股封關日前，增量將戰萬點漂亮封關!

美股漲跌互見，台股開小紅衝高後，拉回震盪，指數終場上漲 30 點，漲幅 0.31%，以 9877 點作收，成交量放大至 832 億元，價漲量增格局。

前 2 日台股量縮創高，量縮收紅，不是好盤，昨日台股下跌 48 點，根大家說量縮良性拉回是好盤，也提醒要好好把握震盪上車機會，今日看吧… 果然上漲 30 點，價漲量增格局，還不錯! 盤面熱門焦點，受惠 Google 宣布向台南台陽能電廠採購 10MW 再生能源，帶動風電股大漲，上緯投控 (3708)，永冠 - KY (1589) 攻上漲停鎖住，世紀鋼 (9958)，台船 (2208) 大漲! 生技股繼昨日獲多頭青睞，今日續強，寶齡富 (1760) 衝上漲停 103.5 元，重回百元俱樂部，亞獅康 - KY (6497) 也收漲停，浩鼎 (4174)，羅麗芬 (6666)，美時(1795)，基亞(3176) 等股價走揚大漲作收；遊戲股在台北國際電玩展開點火帶動下，除大宇資 (6111) 漲近 3%、其餘多開高震盪走低包括鈊象 (3293)，橘子 (6180)，宇峻 (3546) 等；另外航太族群的寶一 (8222)攻漲停，豐達科 (3004)，漢翔 (2634) 股價均漲。

台股農曆年封關倒數計時，今日不算，只剩下最後 4 個交易日，在美股昨日上漲及法人偏多操作下，封關前補量有機會戰萬點! 台股這一波上漲過程中，融資不但沒跟上還一直在遞減創低當中，因此我們認為大盤雖已漲 600 點，但賣壓不重，散戶沒買，怎會有年前大賣壓呢? 最後 4 個交易日，台股仍有機會挑戰 1 萬點!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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