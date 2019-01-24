【豐銀投顧】封關前還是可以把握

◆盤勢分析

只剩下四個交易日就快要封關了，對台灣的投資人而言，在這個時候交投意願應該也不高。不過今天成交量卻一反常態的較前 2 天拉高，這應該與昨天外資雖然減碼台指多單 5700 餘口，但現貨卻持維持買超的態度有關。確實，外資今年台股的態度已經有點不一樣，買超不斷且期貨也一直維持 4 萬口以上的淨多單。加上 VIX 指數越發走低，未來的行情不必太過悲觀，今年漲幅或許不會很大，但要出現像去年這樣的大急殺，暫時應該也看不到理由，投資人可以放寬心胸。雖然許多企業大老闆都看壞今年的行情，但其實股市的行情跟大老闆的看法無關。記得在 2008 年底時，有某位大老闆說:「景氣比想像中壞三倍」。結果 2009 年股市幾乎漲了一整年，顯見股市的行情與實際的景氣是會有時間上的落差的！

但從短線來看，未來 5 日線與月線所形成的正乖離會有機會開始縮小，也就是 5 日線會開始折回往月線靠攏甚至跌破。屆時指數就會跟著拉回。因此在這邊投資人要注意，操作指數的人可能盡量要以當沖為之，畢竟指數很有機會拉回，但現階段的確是雖然漲不動卻也跌不痛的階段，也就是似乎有人有顧這個盤，手中的單抱太久的話很可能有賺變沒賺，這是投資人所不願意看到的。

而個股的部份，則可以持續的擇優佈局，例如 8499 鼎炫，旗下衡器事業在秤重物聯網領域已積累多年的能量，隨著近年中國政府加大落實食品安全追溯機制，推動中國農貿市場 E 化發展的態勢確立，搭配中國區域第三方智慧支付的科技普及，鼎炫衡器事業將續以自有品牌 T-Scale 搶攻中國「農改超」市場商機。近期南京政府重點推廣其轄區內六大區域共計 20 餘個傳統農貿市場，打造成為全國食品安全示範城，相應智能衡器訂單都由鼎炫順利拿下，昨天雖然股價下跌但今天馬上量增起漲且基期很低值得留意，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師