美國頁岩油投資放緩 鑽井數目創近2年最大跌幅

全球經濟增長放緩影響原油需求前景，同時放緩了美國油商投資規模。根據美國油服貝克休斯 (Baker Hughes) 數據顯示，鑽井數目截至上周五 (18 日) 已呈現連 3 周下滑，創下近 2 年來最大跌幅。

德國商業銀行 (Commerzbank) 在研報中提到，自從去年底 WTI 原油期貨從 76 美元高位回降，在聖誕期間跌至 42 美元後，原油價格持續起伏動搖了美國頁岩油商的投資規模。

據 Dealogic 數據顯示，去年 10 月，頁岩油商僅發行 3 支債券，整個 11 月更是沒有任何新債券發行，顯示原油價格波動導致油商投資行為更加謹慎。

美國油服貝克休斯 (Baker Hughes) 數據顯示，截至 1 月 18 日當周，鑽井數目已減少 21 座至 852 座，這已是連續第 3 周下滑，並且創下近 2 年來最大降幅。

美國原油鑽井平台數 圖片來源：Zerohedge

隨著全球經濟增長放緩，原油需求前景疲弱，頁岩油商對於投資風險日漸上升的預期導致投資行為趨於保守，不斷推遲原油探勘支出的回升，縮減開發計畫與鑽井數量。

近幾個月來，美國油價下跌了 30% 以上，雖然年初已有所反彈，但仍處低位，因此迫使許多油商藉由削減 2019 年的開採預算來應對油價下跌。

目前 Chesapeake Energy、Diamondback、Parsley 以及 Centennial 等能源公司皆在公開聲明與文件中表示，將在今年減少鑽井平台數量或是降低生產計劃。

全球最大油田技術公司斯倫貝謝 Schlumberger 執行長 Paal Kibsgaard 預計頁岩油今年開支持平去年，甚至有所下降，意味著鑽井活動可能產生回降，原油產量可能呈現大幅下滑。

美國能源信息署 (EIA) 此前在短期前景展望中預計，美國原油日產量將在今年放緩至 110 萬桶，較去年日產量減少 50 萬桶，並且推估 2020 年將更進一步減少 80 萬桶。