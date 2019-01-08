美國頁岩油廠商開始減產 德州一重要產區1月產量或跌至逾半年新低

國際油價年底的接連重挫，對美國頁岩油開採活動的影響開始顯現。

據美國能源調查公司 Rystad Energy，德州 Eagle Ford 頁岩油產區的生產活動已經開始放緩，本月日均產量將跌破 130 萬桶，為去年 5 月以來首次。

去年 10 月以來，國際油價大幅下滑，單從去年第四季表現來看，WTI 油價當季跌幅達到 38%，為 2014 年來最大季度跌幅。直到 12 月底，油價才有所反彈，不過當前 WTI 油價依然位於 50 美元下方。

彭博援引 Rystad 頁岩油分析副總裁 Artem Abramov 稱，如果 WTI 油價持續位於 50 美元下方，那麼到年底 Eagle Ford 頁岩油產區日均產量將跌至 120 萬桶，較去年 10 月高點下滑的幅度達到 12%。

Abramov 分析稱，在 WTI 油價低於 50 美元的情況下，Eagle Ford 產區西部的生產商將無法實現盈利，營運成本和現金流之間將難以實現平衡，因而只能減產。Eagle Ford 中部盆地生產商的情況稍好，他們的盈虧平衡成本在 30 美元附近。

在油價大幅下行的背景下，不僅是美國頁岩油廠商在放緩活動，傳統原油大國也在着急。

《華爾街日報》昨日援引不具名 OPEC 官員稱，沙烏地阿拉伯計劃進一步削減原油出口，從 2018 年 11 月的歷史高位 790 萬桶 / 日減少至多 80 萬桶 / 日，到 2019 年 1 月底降至 710 萬桶 / 日左右，目的是推動油價升至超過 80 美元 / 桶，以期為沙烏地阿拉伯增加的財政開支計劃「買單」。

報導援引知情官員稱，沙烏地阿拉伯原油出口在 2018 年 10 月為 770 萬桶 / 日，11 月為 790 萬桶 / 日，12 月已經降至 730 萬桶 / 日，2019 年 1 月將進一步下降，出口到美國市場降幅相對最大。整體來說，沙烏地阿拉伯出口削減的時長會超過 OPEC + 新一輪六個月減產的承諾。

不過在高盛看來，油市前景依然不容樂觀。華爾街見聞昨日提及，高盛已將 2019 年布油和 WTI 價格預期下調，預計布油 2019 年的平均價格為 62.5 美元 / 桶，比先前的 70 美元預測值下降 10％。預計 WTI 2019 年的平均價格從此前的 64.5 美元下修至 55.5 美元 / 桶。