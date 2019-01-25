能源盤後─委内瑞拉危機再現 WTI漲、布蘭特未受波及

美國原油價格週四 (24 日) 上漲，而布蘭特價格小跌 0.03%。委內瑞拉近日的政治危機，有望逼使美國給予更多制裁，削減其石油出口。而此類原油等級則是美國一些煉油廠廣泛使用的類別。

布蘭特原油期貨收低 0.02 美元，或 0.03% 至每桶 61.12 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.57 美元，或 1.08% 至每桶 53.19 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.19% 至每加侖 1.404 美元。

天然氣收高 0.103 美元，或 3.52% 至每一千立方英尺 3.025 美元。

委内瑞拉危機

美國總統川普週三承認委内瑞拉反對派領導人 Juan Guiadó 成爲該國新任暫時性總統，而此舉動激怒了現任總統馬杜羅 Nicolás Maduro。市場預測美國應會給予新的制裁，使 WTI 價格提高，但未對布蘭特造成太大的影響。

據了解，委內瑞拉的石油產量因資產管理不善和投資不足，早已開始下降。如再被貼上新一輪的制裁標簽，恐怕對其原油產業造成損害。

目前美國從委内瑞拉進口的原油等級為重量級別，約 50 萬桶 / 日，如川普下禁令，煉油廠得尋找其他供應商，也應推高此類別價格。

EIA 數據

週四的能源情報署 EIA 公布，美國原油庫存上週意外的飆升近 800 萬桶，至 4.45 億桶。部分原因也在於汽油庫存過高，促使煉油厰控制產量。此外，煉油厰也進入了季節性維護期。

WTI 油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

OPEC+

石油輸出國組織及其盟友 OPEC+ 在去年年底同意集體減產 120 萬桶 / 日後，引領了 2019 年油價的反彈。然而，Ritterbusch 分析師寫道，沙烏地阿拉伯的減產還未使美國的原油進出口出現數據上的反映。市場對供應面似乎有所入價，但油價的需求面似乎還有波動存在。

今年的達沃斯會議 (Davos) 普遍警誓了全球經濟存在的風險，以及悲觀和沮喪情緒。除了國際貨幣基金組織 IMF 的 2019 年全球經濟增長預測從 3.7% 下調至 3.5% 外，英國計劃退出歐盟外、中國經濟放緩也都造成了負面看法。