〈美國委內瑞拉斷交〉美國、委內瑞拉緊張局勢升級 將連帶影響石油市場及OPEC

分析人士指出，美國和委內瑞拉之間長期緊張局勢的突然升級，可能會當前石油市場產生深遠的影響，並使 OPEC 與美國的關係複雜化。

委內瑞拉國民議會領導人瓜伊多 (Juan Guaido) 週三 (23 日) 宣布組成臨時政府，並出任臨時總統，美國總統川普隨即宣布支持。委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 因而宣布與美國斷交，要求美國外交人員 72 小時離開委國。

最新局勢發展，預示美國將會擴大對委內瑞拉制裁。近年來委國在美國實施經濟制裁下，國內動盪局勢一直未能止穩，出口石油也受到限制。

委內瑞拉石油減產量恐加大

RBC Capital Markets 商品策略師 Helima Croft 之前預測，委內瑞拉在 2019 年的石油日產量，將再減 30-50 萬桶，如果川普再進一步制裁，降幅還可能再增幾十萬桶。

川普政府不僅對委內瑞拉實施制裁，還阻止美國原產稀釋劑出口，因為委內瑞拉需要這些產品來稀釋重油，不過這些制裁遭受墨西哥灣沿岸各州共和黨議員的反對。此外，川普也在去年 11 月恢復了對伊朗的制裁。

委內瑞拉總統馬杜洛 (圖: AFP)

Croft 表示，美國一口氣制裁兩個 OPEC 成員，這些產量不容易馬上被取代，而當前的低油價環境，讓川普有較大的空間實施這些制裁。

觀察美國制裁行動

拉丁美洲風險諮詢公司 Eurasia Group 主管 Risa Grais-Targow 表示，美國政府對反對黨的支持可能是第一步，並觀察接下來馬杜洛的回應。要是馬杜洛政權逮捕瓜伊多，白宮可能分段階加大制裁。

Grais-Targow 認為，美國第一步還是禁止向委國輸出稀釋劑，這將迫使委國向其他地方採購，這可能需要現金交易，但是這是委內瑞拉稀缺的資源。

她表示，委內瑞拉的美元原就緊張，如此會加劇情況，要是委國得不到稀釋劑，就無法持續出口。

委國石油可能轉銷亞洲國家

另一方面，委內瑞拉也尋求向美國之外的國家出口石油。交易商預計，一旦美國制裁加大，委內瑞拉將轉向將石油輸往中國、印度或其他亞洲國家。

拉丁美洲能源政策研究員 Francisco Monaldi 表示，僅管這對委內瑞拉來說代價高昂，但他們將不得不以折扣價將石油銷往亞洲。