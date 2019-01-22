美國頁岩油產量續增 IEA：油價想攀上90美元很困難

國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 今 (22) 日表示，美國頁岩油產量續增，將對油市造成巨大影響，油價想攀上每桶 90 美元，有其難度。

台北時間週二晚間 8 點 28 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.71%，至每桶 61.67 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.67 %，至每桶 53.14 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

Fatih Birol 週二出席達沃斯經濟論壇，他在接受 CNBC 採訪時指出，若有人認為，美國頁岩油對市場的影響，已完全顯現，「那他 (她) 就犯了個大錯誤」。

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，已開始實施新一輪減產，但 Birol 研判，油價仍將承壓。

Birol 稱，美國頁岩油對油市的影響，將在未來數年顯現。

Birol 解釋，德州與新墨西哥州的二疊紀盆地，頁岩油產量持續增加，在此情況下，除非發生大規模地緣政治事件，否則布蘭特原油價格，將難以攀上每桶 90 美元。

IEA 上週於最新月報中指出，2019 年，美國會鞏固作為全球最大產油國的地位，持續增加產量，超車沙烏地阿拉伯和俄羅斯。

IEA 月報亦稱，全球經濟成長趨緩、美國原油產量續增，將使油價於 2019 年，面臨下行壓力。