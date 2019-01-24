台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月24日

Google 總部昨（23）日宣布，向台南太陽能電廠採購台灣 10MW（百萬瓦）再生能源電力（綠電），預計 2020 年正式提供旗下台灣資料中心營運使用。
中國的電子產品在全球引發資安疑慮，各國陸續宣布禁用，行政院資通安全處長簡宏偉接受《日經新聞》訪問時表示，在資安疑慮助長限制使用華為等製造商設備的浪潮之際，台灣正在編制中國科技公司詳細黑名單，名單 3 月底前可能出爐。
台北市美國商會昨公布「二○一九商業景氣調查」，包括美中貿易爭端、「美國優先」政策、中國大陸對台灣施壓，以及網路安全威脅、智慧財產權侵害，是造成今年跨國企業憂慮台灣經濟前景的五大疑慮。
經濟日報
台塑海內外投資 加速度
Google 買台灣綠電 創三個第一
應變美中談判 中鋼 Q2 盤價延至 3 月開
工商時報
貿易戰重傷… 美黃豆出口難復元
全球最受尊崇企業 華碩、台積入選
連紅不再 工業、製造業齊翻黑
聯合報
政府禁陸資產品 3 月提清單
美國商會調查：8 成 7 企業 憂電力問題
中油 建智慧綠能加油站
蘋果日報
台塑尾牙最大獎 10 萬 王文淵：美國是最好市場
台北電玩展今開幕 估掀 35 萬人次新高
資安亡羊補牢 陸企黑名單 3 月公布
中國時報
六都淨遷入人口 桃園冠全台
風電費率如降 CIP 將與供應鏈重議約
花旗推廣綠能 造福社福機構
自由時報
客運業駕駛春節可連上 9 天班 勞動部今天公告
美商會戳破︰中國製造 2025 照做
2018 年手機銷量跌破 700 萬支 業者嘆：慘況 10 多年來首見