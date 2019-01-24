台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月24日

Google 總部昨（23）日宣布，向台南太陽能電廠採購台灣 10MW（百萬瓦）再生能源電力（綠電），預計 2020 年正式提供旗下台灣資料中心營運使用。

中國的電子產品在全球引發資安疑慮，各國陸續宣布禁用，行政院資通安全處長簡宏偉接受《日經新聞》訪問時表示，在資安疑慮助長限制使用華為等製造商設備的浪潮之際，台灣正在編制中國科技公司詳細黑名單，名單 3 月底前可能出爐。

台北市美國商會昨公布「二○一九商業景氣調查」，包括美中貿易爭端、「美國優先」政策、中國大陸對台灣施壓，以及網路安全威脅、智慧財產權侵害，是造成今年跨國企業憂慮台灣經濟前景的五大疑慮。

經濟日報

台塑海內外投資 加速度

Google 買台灣綠電 創三個第一

應變美中談判 中鋼 Q2 盤價延至 3 月開

工商時報

貿易戰重傷… 美黃豆出口難復元

全球最受尊崇企業 華碩、台積入選

連紅不再 工業、製造業齊翻黑

聯合報

政府禁陸資產品 3 月提清單

美國商會調查：8 成 7 企業 憂電力問題

中油 建智慧綠能加油站

蘋果日報

台塑尾牙最大獎 10 萬 王文淵：美國是最好市場

台北電玩展今開幕 估掀 35 萬人次新高

資安亡羊補牢 陸企黑名單 3 月公布

中國時報

六都淨遷入人口 桃園冠全台

風電費率如降 CIP 將與供應鏈重議約

花旗推廣綠能 造福社福機構

自由時報

客運業駕駛春節可連上 9 天班 勞動部今天公告

美商會戳破︰中國製造 2025 照做

2018 年手機銷量跌破 700 萬支 業者嘆：慘況 10 多年來首見