台股盤中─長假效應緩發酵 量縮整理9900點前情怯

美股昨 (23) 日漲跌互見，亞股今 (24) 日開盤後同樣處在狹幅震盪格局，加權指數早盤小漲 19 點開出後，最多一度漲近 50 點隨後有壓，盤中僅漲 20 點左右，9900 點關卡前近關情怯，預估成交值不到 800 億元，盤面上仍是個股表現，量縮也顯示，台股長假前的觀望效應，持續發酵中。

細族群持續接棒輪動，今日罕見看到飛機零組件相關供應鏈獲買盤進駐，寶一大漲超過 8%，晟田漲逾 4%，漢翔、亞航和千附有 1% 上下的漲勢。

IC 基板廠也再次全面走強，欣興、景碩和同欣電均漲逾 2%，易華電和南電漲逾 1%。

砷化鎵業者在穩懋續有買盤拉抬連日走揚今日續漲 1% 的激勵下，環宇 - KY 漲超過半根停板，宏捷科、全新和聯亞也穩在盤上。

生技族群人氣相當熱絡，寶齡富錦拉抬力道強勁，開盤半小時已漲逾 9%，安成藥、美時和基亞漲 3% 上下，中裕、生華科和康友 - KY 漲 2%，合一、藥華藥、東洋和健亞等有 1% 以上漲幅。

二線光學鏡頭廠在大立光的轉強帶動下同見不錯表現，新鉅科漲近 2%，先進光、亞光、今國光、佳凌和聯一光均穩在盤上。

由於盤面上偏多氣氛不差，仍有不少權值股守住紅盤上，為大盤提供支撐力道，大立光、可成漲逾 3%，聯發科漲 2%，台達電、南亞科均漲逾 1.5%，統一超、台積電、和碩、元大金、研華、聯電、上海商銀、第一金和國巨等也穩在盤上。

元大投顧指出，指數從低檔反彈 13 天後拉回修正，題材股短線漲多之際應注意能否搭配基本面，例如近來相當火紅的 5G，而被動元件、矽晶圓看來未來趨勢也有待商榷，建議封關前現金為王。

統一投顧則認為，美中雙方高層將如期在 1 月 31 日會談，儘管近期有各種傳言，但預計會有實質成果，同時，美國聯準會態度轉趨鴿派，資金行情蠢蠢欲動，加上台股技術面偏多，後市台股仍有高點可期，操作上建議可逢低布局汽車零組件、紡織、5G 題材股以及高殖利率概念股等。