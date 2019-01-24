美股盤後 – 財報行情消弭能源股跌勢 三大指數小幅收高

週三 (23 日) 受益於財報亮眼表現，激勵寶僑、IBM 與聯合技術股價飆高，消弭能源類股跌勢，美股三大指數同步小幅收高；高通空軍來襲，拖累費半指數收跌。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 171.14 點，或 0.70%，收 24575.62 點。

S&P 500 指數上漲 5.80 點，或 0.22%，收 2638.70 點。

那斯達克指數上漲 5.41 點，或 0.08%，收 7025.77 點。

費城半導體指數下跌 7.41 點，或 0.62%，收 1185.95 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中有 5 個板塊收漲，前三名分別為資訊科技、公用事業與健康保健版塊；受到油價走低影響，能源股板塊領跌，其次為原物料與電信服務板塊。

S&P 500 指數所有板塊。(圖：finviz)

尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.48%；臉書 (FB-US) 下跌 2.22%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.54%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.97%

半導體方面，由於避險基金機構看空高通，促使高通 (QCOM-US) 股價大跌 4.64%；INTEL (INTC-US) 下跌 0.68%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.35%；AMD (AMD-US) 上漲 0.20%；美光 (MU-US) 上漲 1.09%。

避險基金 Kerrisdale Capital 發布研究報告稱：「高通面臨多起訴訟，尤其是在美國的訴訟，導致該公司的獲利可能面臨風險，前景充滿混亂和不確定性，實際上，這可能會使高通的授權收入、盈利能力和股價減半。」

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.58%、高盛 (GS-US) 下跌 0.39%、摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.25%、富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.54%。

台股 ADR。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.54%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 0.54%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

IBM 去年第四季營收、獲利均優於預期。(圖：AFP)

個股方面，受益於財報亮眼表現，寶僑 (PG-US)、聯合技術 (UTX-US) 分別上漲 4.87% 和 5.27%；IBM (IBM-US) 飆高 8.46%。

上週裁員迄今特斯拉股價跌跌不休，受到華爾街降評與大砍目標價的影響，週三該公司股價收跌 3.79%。

華爾街分析

Zoe Financial 創始人 Andres Garcia-Amaya 表示：「歸根結底，當看到財報數據時，市場最看中的就是利潤。科技業可能是股市成敗的關鍵。如果對比科技與其它行業的利潤，就會發現迄今為止最大的 (利潤) 差距。」

Garcia-Amaya 表示 ：「若開始看到科技行業利潤惡化，基本上將令投資者不太高興。」

部分政府關門已經進入第五週，華爾街擔心這對經濟造成的重大影響，亦關注美國參議院週四 (24 日) 投票立法，以重新開放政府。

白宮首席經濟學 Kevin Hasset 週三受訪時表示：「第一季經濟疲軟和部分政府關門延長可能導致『非常非常低』的 GDP 成長。』

瑞士達沃斯世界經濟論壇的商界領袖表示，對川普政府的政策失去信心，導致美中貿易長期停滯不前，投資者情緒受到打擊。

儘管美國總統川普發表了樂觀的言論，但投資者仍持觀望態度。川普週三表示：「我們拭目以待。我們與中國的談判中做得很好。」