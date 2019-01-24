【運達投顧】高維緒開盤分析：道瓊指數上漲 171.14 點，台股行情短線走平後將上揚

【貿易戰持續】【美股道瓊指數上漲 171.14 點】【台股行情短線走平後將上揚】

(一) 美股:

週三 (23 日) 受益於財報亮眼表現，激勵寶僑、IBM 與聯合技術股價飆高，尖牙股漲跌互見，美股道瓊呈線上下震盪，收十字線，終場美股道瓊指數上漲 171.14 點、那斯達克指數上漲 5.41 點、S&P 500 指數上漲 5.80 點、費城半導體指數下跌 7.41 點。

(二) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/23 該殖利率收在 2.66%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(三) 貿易戰：中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。

美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

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※運達投顧 高維緒分析師

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