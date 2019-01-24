台股盤前－美股漲多跌少 封關倒數 量能預期續觀望整理

台股昨 (23) 日開低量縮震盪走低，終場收在 9846.4 點，下跌 48.26 點，成交量縮至 652.54 億元，三大法人買超縮手至 2.1 億元。法人表示，雖然美股今晨有三大指數走漲，惟費半指數下跌，而台股春節封關倒數，量能和三大法人買超都縮手，預期短線指數將陷入整理。

統計昨天三大法人買賣超情況，外資買超 8.52 億元，投信買超 3.78 億元，自營商賣超 10.2 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5938 口至 22196 口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5762 口至 48254 口。

美股今晨漲多跌少，美股道瓊指數上漲 171.14 點，或 0.70%，收 24575.62 點。S&P 500 指數上漲 5.80 點，或 0.22%，收 2638.70 點。那斯達克指數上漲 5.41 點，或 0.08%，收 7025.77 點。費城半導體指數下跌 7.41 點，或 0.62%，收 1185.95 點。

今日觀盤重點，鴻海昨日公告，子公司 Foxconn (Far East) 取得 E-Solution Enterprises Limited 2572 萬 6818 股、每股 0.737 美元，交易總金額約 1896 萬 988.92 美元（約新台幣 5.85 億元），此次收購後，取得 100% 股權。據了解，鴻海集團目標收購 E-Solution 後，進一步擴大日本研發能量。此舉是否激勵鴻海股價值得關注。

集邦科技昨日發布「中國半導體產業深度分析報告」，預估今年大陸半導體產值受到全球消費市場景氣不佳，以及中美貿易戰引發市場不確定性等影響，產值雖突破人民幣 7000 億元、達人民幣 7298 億元，但年增率 16.2%，近五年最低，預料今年對大陸半導體產業發展極具挑戰，台廠因連結度高，恐難置身事外，受此衝擊，台灣相關半導體股價值得留意。

今年春節長達九天假期，各大預售、新成屋案場卯足全力拚業績，包括遠雄、潤泰、麗寶、茂德等指標建商均有部分案場過年提前開張搶市，更有代銷業者春節期間不打烊。統計全台春節期間共有逾百個建案過年提前開張，力拚新春銷售開紅盤，營建股表現可期。

整體來說，台股近期陷入持續觀望走勢，早盤以 9869.54 點開低，一度拉至 9873.39 點，在中美貿易談判倒數，以及封關日即將來到下，目前台股依舊量能不足，短線仍待量能回升後，台股將呈現震盪偏多格局。技術面上來看，台股目前仍屬量縮整理，短線在季線未被跌破下，台股仍可逢低偏多操作布局。