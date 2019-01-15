〈生技大會在台舉辦〉李鍾熙：生技業間應透過媒合修補不足處

台灣生物產業協會今 (15) 日與全球 BIO 生技大會共同宣布，今年的亞洲生技大會 (Bio Asia) 將與台灣生技月合併舉行，台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙受訪表示，生技業規模通常不大、且研發製造時間長，生產、銷售與法規等都各自有專業，生技業應打造出網絡連結 (networking)，才能創造價值。

李鍾熙指出，台灣生技市場一向不大，有些公司可能精通研發製造，但生產銷售方面不太在行；或是能夠自產自銷，但礙於法規繁瑣無法獲利等，這也是為什麼此次將使用 BIO 協會一對一的「國際媒合平台」的原因，企業間透過媒合修補自己不足處，才能在產業中得到更多價值、取得利潤。

李鍾熙強調，台灣擁有高水準醫療與領先全球的資通訊產業，如果能被國際大廠看見，未來將有更多機會站上國際舞台，李鍾熙也透露，正與台北市電腦公會理事長童子賢進行討論，如何將資通訊產業與生技產業在展覽中做結合，吸引國際大廠的目光。

李鍾熙說明，這一次是第一次生技月與生技大會合併舉行，若能成功落幕，未來非常有機會成為常態舉行，雖然離展覽還有一段時間，不過 BIO 生技協會執行長葛林伍德 (Greenwood) 也相當看好這一次的合作，不排除未來還有其他的合作機會。