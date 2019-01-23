2019投資致勝的三大心法

國泰金控 (2882-TW) (21) 日發布 2019 年 1 月國民經濟信心調查結果，民眾對 2019 年經濟成長率的平均預期值為 2.2%，且有 28.9% 認為可能會跌破 2%，相較前次調查均傾向悲觀，且低於主計總處最新預測。在通膨方面，調查結果顯示有 64.2% 的民眾認為明年通貨膨脹率會超過 1.0%，平均通膨預期值仍維持在 1.1%，持平在與前二月相同的數值，但仍略高於主計總處的預測值。

延續 2018 市場震盪，恐慌訊息滿天飛，投資人心慌意亂，老是期待財富重分配的時機到來，但真的面對市場下跌，卻又遲遲不敢進場。想和股神巴菲特一樣危機入市，建議得先熟稔三大心法。

心法一：分散投資，降低你的資產曝險

投資不是賭一把，沒有處理好投資風險，投資是不可能安穩長久的。在這震盪的投資環境下，透過多元的投資組合，可以分散市場的風險，讓辛苦錢免於一夕之間化為烏有。

心法二：不要試著抓點位，因為你永遠抓不準

還在跟著老師學習抓市場進出點？市場變動的速度可能快過你繳學費的速度。在不確定市場是否觸底的情況下，透過定期定額投資方式，可以讓你分散市場波動風險，平均化投資成本，對投資者來說，隨時都可以是進場點，而且越早開始投資產生的複利效果越好。

心法三：沒有穩賺的投資策略，只有肯定會波動的市場

還在相信穩賺不賠的投資策略嗎？別作夢了！投資大師們都知道，投資過程中，只有一件肯定的事，就是短期間市場上上下下是常態，而長期來看市場會往上走。唯有做好心理準備冷靜面對市場，有紀律的操作才能在長期投資下享受果實。

熟稔心法後，如果還是無法沈穩面對波動市場，就需要用科學的方式幫助你做好資產配置、分散風險，亦可試試國泰智能投資，透過再平衡調整機制，讓你不必膽戰心驚天天觀看市場，輕鬆穩健完成長期投資理財的目標。

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