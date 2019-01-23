〈台塑暮年會〉具成本競爭力 王文淵看好台塑美國今年表現

台塑四寶暮年會今 (23) 日由台塑 (1310-TW) 接棒登場，台塑企業總裁王文淵表示，台塑美國德州新產能已陸續開出，也有銷往南美市場，因有成本上的競爭力，看好今年台塑美國表現應會相當不錯，至於路州投資案的環評，預計可在第 1 季完成。

王文淵表示，台塑美國德州新產能已陸續開出，也有銷往南美市場，雖然產能開出後，可能因此擠壓市場產能，但因有成本上的競爭力，看好今年台塑美國表現應該會相當不錯。

對於台塑企業在美國路州的投資案進度，王文淵則說，路州的環評預計可在第 1 季完成，環評的進度很難預估，但美國市場好處在於，比台灣更遵守法條，他認為，台灣在環評的制度上並非法條問題，而是受到民粹因素影響。

對此，台塑董事長林健男也舉例，14 年前王文淵去美國德州廠時，時任能源部長在確認台塑企業將在美國投資後，後續約 6 至 7 個投資項目，都在 2 年內就完成環評，一切照規範來走，相對能掌握，但在台灣卻無法掌握環評進度。

至於台塑越鋼目前情況，王文淵則說，越鋼 2 座高爐都已點火，但受到美中貿易戰影響，部分中國鋼鐵產品留到越南市場，增加市場競爭，不過，越鋼身為在地企業，成本較低、品質也較佳，仍有小優勢存在。