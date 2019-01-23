大宇資今年手遊與單機新品齊發 全年營運可望再衝高

大宇資 (6111-TW) 去年即便受到中國版號停止審批影響，營收仍在影視授權金收入帶動下創新高，今年大宇資將在台推出 3 款手遊、3 款經典單機遊戲，再加上中國遊戲授權金收入挹注下，全年營收與獲利可望雙雙挑戰歷史新高紀錄。

大宇資去年受到中國版號停止審批影響，營運重心轉往影視發展，在影視授權金收入大幅挹注下，影視收益首次大於遊戲本業收入，也帶動去年營收寫下歷史新高紀錄。

大宇資董事長凃俊光表示，今年將回歸遊戲本業，至少在台推出 3 款手遊，在中國市場推出 5 款手遊，其中，《軒轅劍龍舞雲山》為備受看好的年度大作，該款手遊為大宇資 2017 年以自有 IP，授權中國遊戲廠網易斥資 3 億元所開發，由大宇資旗下 100% 持股的星宇互娛負責台港澳營運。

據悉，《軒轅劍龍舞雲山》目前已結束封測，在中國與台灣所測得的數值表現均相當不錯，目標為上市前 3 個月擠進雙平台前 10 名，將於今年 3 月初上市。

除該款手遊外，大宇資今年也會推出動漫同名手遊《軒轅劍 - 蒼之曜》與《仙劍奇俠傳九野》2 款手遊。在單機方面，今年則將在台港澳推出包括《軒轅劍 7》、《仙劍奇俠傳 7》與《大富翁 10》。

展望今年，凃俊光表示，今年手遊新作與經典單機產品相繼推出，且加上中國遊戲授權金挹注，遊戲本業表現可望優於去年，全年營收與獲利可望雙雙挑戰歷史新高紀錄。

此外，中國手遊營運商中手遊集團以人民幣 2.13 億元，取得大宇資子公司北京軟星 51% 股權，已於去年 12 月底完成中國工商變更登記，可望於今年順利入帳，挹注財報表現，不過，此為權益法認列，將實現帳面評估利益，而非實際現金回流。