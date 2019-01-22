〈台塑化暮年會〉國際局勢變因仍存在 董座陳寶郎：今年還是須戰戰兢兢

台塑四寶暮年會今 (22) 日由台塑化 (6505-TW) 率先登場，台塑化董事長陳寶郎今 (22) 日表示，近期國際油價慢慢回溫，但國際局勢變化因素仍存在，全球景氣都在下滑，對油品與石化產品需求來說非常不利，今年還是必須戰戰兢兢，盼營運能有更好表現，而美國路州投資案將於 5 月開始建廠前置作業。

陳寶郎致詞時表示，在去年暮年會時曾說，雖然 2017 年獲利表現改寫新紀錄，但政治趨勢、國際經濟狀況都有很大的不確定性，因此 2018 年一定要小心因應，而 2018 年一開始便延續 2017 年景氣，石化原料價格、油價與需求都相當暢旺，使台塑化前 3 季經營狀況「非常好」，稅前盈餘甚至高於 2017 年全年。

不過，陳寶郎說，國際局勢變化快速，以杜拜原油為例，去年 10 月 4 日至 12 月 26 日，油價每桶由 84.1 美元重挫至 49.8 美元，下挫近 35 美元，使台塑化去年第 4 季表現不盡理想，原先預期全年稅前盈餘可改寫新高，也因此下修。

展望今年，陳寶郎表示，近期國際油價慢慢回溫，杜拜原油每桶約在 61 美元左右，使台塑化營運開始出現好轉跡象，但國際局勢變化因素仍存在，美中貿易戰也還未完全停止，使世界經濟成長動能趨緩，全球景氣都在下滑，對油品與石化產品需求來說，非常不利。

陳寶郎強調，今年還是必須戰戰兢兢，面對國際上的政治局勢與貿易方面變化，盼今年營運能有更好的表現，而台塑化在美國路州的投資案仍持續進行中，進度還算順利，今年 5、6 月會開始進行建廠前置作業。

此外，台塑企業去年起在台塑企業總裁王文淵的推動下，開始走向工業 4.0 與人工智慧，台塑化也讓同仁去接受人工智慧課程訓練，在煉油廠的營運上，也在著手以 AI 進行操作，陸續還有許多工作也會持續推動。