〈台塑化暮年會〉受二大關鍵因素影響 王文淵保守看今年展望

台塑四寶暮年會今 (22) 日由台塑化 (6505-TW) 率先登場，台塑企業總裁王文淵表示，受到美中貿易戰與兩岸關係不佳影響，對今年營運展望保守看待，台塑目前出口至中國的比重，與台灣出口至中國相同，在中國經濟景氣不好之下，對台灣與台塑影響都很大，盼兩岸關係至少不要惡化。

展望今年，王文淵認為，今年台塑企業營運不理想，對展望保守看待，悲觀原因在於美中貿易戰與兩岸關係不佳，他並說，目前中國經濟情況對台灣影響很大，台塑整體出口至中國的比重 41%，與台灣到中國的出口占比相同，中國景氣不好，對台灣與台塑影響都很大。

王文淵表示，盼兩岸關係至少不要惡化，畢竟大家都是為了生活，在以生活為重要考量的基礎下，希望有些意識形態不要太尖銳，對民眾、企業與國家而言，都會是好事。

針對美中貿易戰帶動的台商回流潮，王文淵則說，中國人力成本近幾年就逐漸增加，塑化三次加工台商本來就陸續撤至其他人力成本較低的地區，如東南亞或非洲等。

台塑企業去年起由王文淵推動走向工業 4.0 與人工智慧，台塑化也讓同仁接受人工智慧課程訓練，王文淵表示，目前整個台塑企業都在轉型，從最初沒有人懂何謂人工智慧，到現在各公司已有不同案子同時並進，且進行的應用並不相同，再彼此互相交換心得，台塑化則是在柴油控制部分應用人工智慧技術，效果相當不錯。