鋼聯去年EPS 7.11元創高 今年雙箭齊發、營運續看增

財訊快報 2019年1月23號17點41分

台灣鋼聯 (6581) 今日舉行法說會，公布去年營收 21.47 億元、年成長 13%，稅後淨利 7.85 億元、年成長 3%，每股盈餘 7.11 元，營收、稅後淨利、EPS 均創下新高。總經理方彥斌表示，今年集塵灰數量將進一步增加，將帶動氧化鋅產出量增加，轉投資台鋼資源 6 月正式投產，也會挹注業績，加上美元匯率相較去年佳，今年營運展望樂觀。107 年上半年 LME 國際鋅價維持高檔，帶動氧化鋅銷售價格上漲，下半年度 LME 國際鋅價雖下跌至 2600 美元，但受惠於集塵灰數量增加，推高氧化鋅的產出量，下半年出貨量較上半年增加 21%。另集塵灰再利用量較去年增加 20%，污染土壤再利用量增加 43%。



鋼聯表示，在三面成長局面拉動下，去年營運再締新猷，營收 21.47 億元、年成長 13%，稅後淨利 7.85 億元、年成長 3%，每股盈餘 7.11 元，營收、稅後淨利、EPS 均創下新高。



為擴大納入其他難處理之廢棄物，鋼聯已規劃今年 3 月提出環差變更申請。另針對氧化鋅提純、飛灰水洗計畫，目前已完成調查及試驗評估，建廠評估小組已展開相關作業，目前進行選址評估作業，並與可能夥伴洽談合作事宜，待相關評估作業完成確定可行後，再送董事會決議。



至於 100% 轉投資子公司台鋼資源，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，預計於 108 年 6 月正式投產試營運，初期產能預計為年處理 17 萬噸煉鋼還原碴、15 萬噸旋轉窯氧化碴，共計 32 萬噸爐碴再利用廠，並可擴充至 45 萬噸產能。廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，跨足預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。



展望 108 年，方彥斌表示，中龍供應的集塵灰數量，今年會進一步增加，此將帶動氧化鋅產出量增加，轉投資台鋼資源也將投產，除了挹注營收，也希望今年就會帶來正向獲利貢獻，加上美元匯率相較去年佳，今年營運可正向期待。