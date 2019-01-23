【華冠投顧】短期回測屬常態，封關之前依然可伺機於低檔布局

葉良超 分析師

週二，達沃斯世界經濟論壇年會（WEF）在瑞士滑雪小鎮達沃斯召開。參與者們表示，全球經濟增速具放緩趨勢，2019 年美聯儲與各主要國家的央行，需重新思考，緊縮貨幣政策之計畫是否妥當？

另外，目前市場矚目焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，於 01/31 台北時間凌晨 03：00。市場估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變，而主席鮑威爾在會後的談話，才是關注的焦點。

03 道瓊，目前雖仍為多方主控局面，但已漸逼近上方反壓區，隨時有回測之機；後市續觀測下方初步支撐關卡 23970-23700 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增。

台股今日在蘋概三雄走弱之下回軟，目前來到上方初步反壓，出現回測屬常態；02 加權，續觀測下方 9668-9635 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

年前此刻，建議投資人可鎖定一些低價中小型股，於低檔布局，在新春開紅盤之後，若業績與題材發酵，自然會有向上發展之機。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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