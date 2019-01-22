中鋼去年稅前盈餘大增36% 創八年新高

中鋼 (2002) 受惠鋼市連兩年走多頭，107 年合併營收首度突破 4000 億元創新高，自結合併稅前淨利 318.91 億元，較前一年大增 36%，創下近八年新高，以股本 1577.31 億元計，合併每股稅前盈餘約 2.02 元，法人推估，每股盈餘 (EPS) 約 1.5 元。展望 2019 年，儘管第一季盤價下跌，但中國指標鋼廠 2、3 月盤價開平高盤，有機會激勵中鋼第二季盤價開漲。中鋼今年首季盤價轉跌，部分須降價追溯，加上市場觀望氣氛，去年 12 月出貨量、獲利同受影響，12 月合併營收 332.48 億元、月減 4%，自結合併營業淨利 20.48 億元，月減 24%，自結單月合併稅前淨利降至 19.5 億元，月減 30%。



不過，在鋼市連走兩年多頭下，中鋼去年仍交出亮眼成績，全年合併營收達 4006.65 億元史上新高、年成長 15%，在鐵礦砂等成本平穩下，自結全年合併營業淨利 335.77 億元、年成長 35%，自結合併稅前淨利 318.91 億元，年增率達 36%，創下 100 年以來高，每股合併稅前盈餘約 2.02 元，法人預估，全年每股盈餘約 1.5 元。



展望 2019 年，雖然首季盤價開平低盤，但中國指標鋼廠 2、3 月盤價開平高盤，市場預，在農曆年後開工需求帶動下，有機會激勵中鋼第二季盤價開漲，中鋼今年獲利將先蹲後跳，有機會在第一季觸底後逐步往上，全年仍有機會力拚與去年持穩。

