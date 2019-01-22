大陸若停止補助 LED擺脫「慘」業？億光董座：難矣

大陸 LED 產能開出，價格壓力揮之不去，威脅整體產業，相關公司去年營收普遍較前年下滑，億光 (2393) 董事長葉寅夫談到，去年成績並不 O.K.，只能說自己「飯桶」(閩南語)，至於 LED 能否像 DRAM，擺脫「慘」業之列，他補充並不容易，即便大陸政府不再補助，先前大舉購入的設備還是會繼續生產，再者，上述公司若是有掛牌，大陸政府亦可從市場注資。去年億光全年營收為 240.82 億元，年減 11.9%，創下近六年新低，意味著大陸 LED 產能持續增加，價格壓力仍大，談到去年成績，葉寅夫不願意多談，只簡單地說，這樣表現並不 O.K.，而今年變化多且快，充滿不確定性。



至於，LED 產業大環境競爭態勢，葉寅夫說，過去電子產業有 LED、DRAM、TFT-LCD、太陽能統稱四大慘業，而 DRAM 已經擺慘業行列，近期大陸三安光電傳出財務疑雲，若是大陸政府中止相關補助，LED 產業是否能像 DRAM 一樣鹹魚翻身﹖



葉寅夫停頓幾秒，回應說：他們 (指陸廠 LED) 還是有優勢，台灣 LED 業者還是很辛苦、不好做，因為陸廠設備已經買了，還是會繼續生產，若是上市掛牌，大陸政府可以透過資本市場注資，若按台灣產業標準，有些陸廠早就無法生存。



台灣 LED 廠把競爭差距寄望在 Mini LED 發展上面，不過葉寅夫認為，現在小間距 LED 幾乎可以做到 Mini LED 差不多水平，至於紅外線等其他利基型產品差異化相當有限。