公開發行公司去年籌資達6311.11億元 資金用途以三項為最大宗

金管會今 (22) 日宣布，公開發行公司去 (2018) 年的籌資申報生效案件總計有 292 件，金額為 6,311.11 億元，件數增加 5.04%，金額增加 6.76%，主要是因去年度大型募資案件較多所致。

金管會統計，去年公開發行公司的國內募資申報生效案件計有 287 件，金額為 5,795.71 億元，加上海外募資申報生效案件計 5 件，金額 515.40 億元，籌資申報生效案件總計有 292 件，金額為 6,311.11 億元，較 2017 年同期 278 件，金額 5,911.36 億元，件數增加 5.04%，金額增加 6.76%。

而去年公開發行公司辦理私募案件共 95 件，金額為 1,179.53 億元，占公私募合計金額的比重為 15.74%，比起 2017 年同期 98 件，金額 926.58 億元，件數減少、但金額增加，主要是因去年度大型私募案件較多所致。

去年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的 1.83%，海外募集金額占總募集金額的 8.17%，顯示企業仍以國內募集資金為主，且與 2017 年度 93.95% 及 6.05% 未有明顯差異。

金管會指出，去年公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以償還債款、轉投資及充實營運資金為最大宗。