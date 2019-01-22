元翎精密3月上旬掛牌 今年EPS續戰新高

高壓鋼瓶及安全氣囊氣體發生器製造商元翎精密 (4564-TW)，預計 3 月上旬掛牌，公司致力高壓鋼瓶及氣體發生器的研發、生產與銷售，目前全球市占率約 4 成，去年新產能挹注下，全年每股純益可望改寫新猷、法人估達 3 元，今年預期營收可年增 2 成，全年每股純益上看 3.5 元，續戰新高。

元翎精密成立於 1988 年，目前資本額為新台幣 15.78 億元，掛牌上市後股本將達到 17.78 億元，公司致力於高壓鋼瓶及氣體發生器的研發、生產與銷售，為市場上少數同時具備開發多種氣體發生器能力的廠商，目前高壓鋼瓶產品營收比重約 85%， 是全球消費性高壓鋼瓶領導廠商之一。高壓鋼瓶知名客戶包括麥當勞、星巴克，氣體發生器客戶包括比亞迪、通用汽車等。

元翎生產的高壓鋼瓶為一次性拋棄式產品，廣泛應用於食品產業、休閒運動產業、醫療保健產業、救生設備產業汽機車產業、國防安全產業等。目前元翎產品主要應用於食品業，如咖啡、烘焙、冷飲、調味保鮮、及家庭 DIY 市場等。以自有品牌「mosa」和 ODM 服務銷售全球，據經銷商內部統計，目前其於全球市佔率達 4 成。

氣體發生器方面，元翎主要應用產品包括汽車安全氣囊氣體發生器、穿戴式個人防護用氣體發生器，汽車安全氣囊氣體發生器產品包括駕駛座、乘客座、側囊、簾式囊、膝蓋囊等全系列產品；穿戴式個人防護用氣體發生器則包括重型機車、滑雪、銀髮族跌倒防護等利基型產品。

元翎經過多年的市場開發及產能擴充，去年高壓鋼瓶出貨量超過 4.3 億支，由於新產能於去年第 4 季加入，今年 1 月新產能已滿載，出貨量可望突破 5.4 億顆，客戶以歐美地區餐飲設備品牌廠或通路商為主，去年美洲地區營收占比約占 37%、歐洲 29%、亞澳及其他地區 34%。

元翎過去每年營收均維持 3 成的年成長，但 2017 年受到半導體產業景氣佳，氣體供給短少影響，加上匯率因素與原料鋼材上漲等，使 2017 年營收與獲利表現不如預期。不過，去年在新產能開出挹注下，全年營收年增 3 成達 26.4 億元。法人預估，元翎全年每股純益可望上看 3 元，改寫歷史新高紀錄。

展望今年，元翎董事長王德鑫表示，去年第 4 季加入 20％高壓鋼瓶產能，目前其營收比重約 85%，今年可望提升至 9 成，且去年 9 月已取得今年所有產能訂單，從 1 月起產能便滿載，受惠高壓鋼瓶新產能帶來的成長動能，預期今年營收可望年增 2 成。法人預估，元翎今年每股純益上看 3.5 元。

展望後市，元翎未來將發展智慧型安全氣囊、銀髮族跌倒防護、新一代安全氣囊氣體發生器等 3 項新品，將於 2020 年後開始出貨。