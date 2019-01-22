元翎去年出貨超過4.3億支 穩居全球高壓鋼瓶龍頭 擬3月初掛牌上市

高壓鋼瓶及安全氣囊氣體發生器製造領導廠商元翎精密 (4564) 將於明 (23) 日召開上市前業績發表會，預計於 3 月掛牌上市。元翎在高壓氣體充填技術、產氣藥配方技術、高壓鋼瓶製造技術等專業領域研發投入超過 25 年，並逐步建立起高壓鋼瓶及氣體發生器兩大產品線。



元翎生產的高壓鋼瓶為一次性拋棄式產品，廣泛應用於食品產業、休閒運動產業、醫療保健產業、救生設備產業汽機車產業、甚至國防安全產業等；因高壓鋼瓶特性為在無電力狀態下提供動力來源，故可用於開發各式產品，如空氣槍、輪胎打氣瓶、食品保鮮、及醫療用之緊急注射器等。公司現階段之產品主要應用於食品產業，主要用於咖啡市場、烘焙市場、冷飲市場、調味保鮮市場、及家庭 DIY 市場等等，發展潛力雄厚。



在氣體發生器方面，主要應用產品包括汽車安全氣囊氣體發生器及穿戴式個人防護用氣體發生器，汽車安全氣囊氣體發生器產品包括駕駛座、乘客座、側囊、簾式囊、膝蓋囊等全系列產品；穿戴式個人防護用氣體發生器則包括重型機車、滑雪、銀髮族跌倒防護等利基型明星產品。



元翎 2018 年合併營收 26.4 億元、較前一年成長 30%，前三季稅後盈餘及每股盈餘分別為 3.24 億元及 2.15 元。前三季獲利已超過 2017 全年度獲利，預估 2019 年仍將保持穩健成長。



元翎為全球極少數具備高壓鋼瓶開發設計及製造廠商之一，經過多年的市場開發及產能擴充，2018 年出貨量超過 4.3 億支，已成為產業的全球領導廠商。銷售客戶以歐美地區之餐飲設備品牌廠或通路商為主。2018 年各市場銷售佔比美洲約占 37%、歐洲 29%、亞澳及其他地區 34%。



氣體發生器主要技術型態包括煙火型、混合型及壓縮氣體型三種，三種技術各有優勢，因此產品應用亦各有區隔。元翎同時擁有高壓氣體充填及產氣藥配方技術，因而具備三種產品之開發能力。氣體發生器是安全氣囊最核心也是技術層次最高的部件，在壽命、結構設計與材料等方面均有非常嚴格要求。氣體發生器零組件繁多，元翎的競爭優勢在於自製比率高，且可依照客戶需求快速反應，服務較其他大廠快速而靈活。此外，公司每年投入大量的資源及行研究開發，不但擁有多項專利，更擁有獨家的產氣藥配方與高壓氣體充填設備。



元翎積極投入自動化產線，在高壓鋼瓶部分於 2018 年建立新廠房及自動化產線，除滿足客戶需求成長、減少人力不足對公司營運之衝擊之外，更可穩固元翎在市場領導地位，並提高產業進入門檻，降低新競爭者加入之機會。



元翎董事長王德鑫表示，高壓鋼瓶需經過十幾道生產流程，每站均須經過 100% 品質管控，屬於技術與資本密集產業。公司設備多為自行開發設計，自動化程度高，最新建構之自動化廠已開始量產，將進一步強化產品在市場競爭力，拉開與競爭對手的領先優勢。



展望未來，王德鑫指出，元翎在高壓鋼瓶及氣體發生器二產品線可望持續保有競爭力與成長性。其中高壓鋼瓶方面，元翎已擁有領先地位的優勢。元翎表示，高壓鋼瓶為餐飲業及家庭日常用品，品質要求非常嚴格，在消費者安全意識抬頭及法令規範越趨嚴格情形下，新競爭者進入不易。預估未來亞洲地區因中國大陸及東南亞國民所得提高、西方飲食方式逐漸被接受市場情形下，市場將呈現比較大幅度成長。



氣體發生器領域方面，由於消費者安全意識提高，使得汽車安全氣囊裝設數量增加，預期安全氣囊氣體發生器之產業規模將持續以較高速度成長。穿戴式個人安全防護方面，包括運動及銀髮族跌倒防護裝置之應用也將越來越普及。元翎以高壓氣體充填技術、產氣藥配方技術、高壓鋼瓶製造技術為核心，開發全系列氣體安全氣囊氣體發生器產品 (包括煙火型、混合型及壓縮氣體型) 及穿戴式個人防護用產品為主要目標市場，預期該產品線將成為公司的新一波成長動能。