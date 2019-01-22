【華冠投顧】幸運星-人工盤只守不攻......等待利空消化中......

林幸蓉 分析師

焦點個股：2330 台積電、6278 台表科、3037 欣興、2368 金像電、3596 智易

美股馬丁路德紀念日休市一天，不利台股量能，且美政府部門持續關門，以及美國提出引渡孟晚舟的國際突發性利空，使亞股今天綠油油！！台股因人工盤出現而相對抗跌，控盤者用 2330 台積電、2412 中華電、2891 中信金、2882 國泰金、3008 大立光、2886 兆豐金等重量級權值股拉尾盤，收盤翻紅小漲 5 點，收紅 K，成交量縮至 771 億！！台股強心臟！！是亞股表現最優的。OTC 指數開高走低收相對低跌 0.3%，成交量縮至 236 億。

本波反彈 600 點，老師除了帶全國會員 1/3、1/4 買好買飽買滿，並且在 1/4 節目中開放免費贈送《閃亮亮裸鑽飆股集》……3217 優群、6435 大中、5299 杰力、9921 巨大…… 恭喜大家都賺到囉……1/3 送給大家的裸鑽之一腳踏車 9914 美利達 145…160，又創高囉…… 昨天在節目中說號稱 160，果然今天立馬達陣！！1/11 送給大家的「大矽智財亮晶晶」3529 力旺從 260...304.5，繼續創高！MOSFET 5299 杰力 10/31 贈送《遍地黃金打群架》，78…137。1/4 再度贈送，99…125，今又創高！昨天節目分享的「一枝獨秀」系列：2207 和泰車 287 元創高囉，LED 燈條 6278 台表科 42.75 元也創高囉…… 持續「一枝獨秀」…… 聯電集團昨日打群架，今日盤勢不佳只守不攻…… 持續打底中……

幸運星上週就跟大家預告，大盤反彈 600 點後，「雞蛋水餃股」會輪流漲…… 但是切記要小心漲多高位階及漲多的個股本週會有獲利賣壓浮現…… 今天雞蛋水餃股果然只剩大同集團的 2475 華映、3519 綠能漲停了，而高檔或漲多的 PCB 3037 欣興、2368 金像電、8046 南電、6153 嘉聯益，聲學 2439 美律、4943 康控 - KY 表現偏弱，其他弱勢股有 3596 智易、6462 神盾、4551 智伸科、5288 豐祥 - KY…… 都大幅拉回……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。