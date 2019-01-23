台股盤前─美股重挫+結帳賣壓 大盤表現還要看這個市場

台北股市昨日集中市場出現成交量能萎縮的走勢，全場成交值僅有 771.68 億元，加權股價指數收紅 5.26 點或 0.05%，收在 9894.66 點，主要是由大立光 (3008-TW)、中華電 (2412-TW) 及台積電 (2330-TW) 的拉尾盤撐住指數。但今 (23) 日台股仍面臨美股重挫及市場結帳賣壓的影響表現。

事實上，外資熱錢昨日出現提前竄逃跡象，市場估計昨日外資淨匯出金額逾 5 億美元，新台幣匯率在昨日終場貶值 4.5 分，收 30.896 元，為近 2 個月新低；台北匯市總成交量達 18.37 億美元，為逾半個月來最大。資深外資交易室主管指出，目前台股的格局及走勢，還要參照匯市的交易風向而定。

在市場的利空方面，不僅僅是外資熱錢的竄逃，今天早晨收盤的美股表現也不振，收盤道瓊指數下跌 301.87 點，或 1.22 %，收 24404.48 點。S&P 500 指數下跌 37.81 點，或 1.42%，收 2632.90 點。那斯達克指數下跌 136.87 點，或 1.91%，收 7020.36 點。費城半導體指數下跌 34.97 點，或 2.85%，收 1,193.36 點。S&P 500 指數中，11 個板塊全面下挫，能源板塊領跌，跌幅達 3.01%、其次為電信服務、非必需消費品和工業板塊。

在美股的挫低之下證券分析師黃漢成則指出，本周台股的賣壓將出現較大的賣壓，但在下周可望出現春節封關前的押寶買盤。而昨日大盤資金在中小型個股流竄，但中小型個股的類股輪動速度又極快，造成無主流類股引導大盤的格局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股大盤將在季線之上維持震盪格局。

在重要市場消息方面，台塑 (1301-TW) 集團總裁王文淵昨日為 2019 年景氣定調，表認為於今年大環境「悲觀」，其中最擔心美中貿易戰及兩岸衝突。但台塑集團轉型朝向人工智慧發展，期望可以彌補景氣的不振。

中鋼 (2002-TW) 受惠於鋼價穩健調漲、上下游產銷及訂價策略奏效，2018 年稅前盈餘 318.9 億元、年增 36%，每股稅前盈餘 2.02 元。