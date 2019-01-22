【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 5.26 點 (+0.05%) 收 9894 點。

櫃買指數下跌 0.39 點 (-0.31%) 收 127.03 點

▄今日大盤解析：

今天由於接近年關, 目前融資餘額 1227 億元顯示散戶追價信心不足, 加上今日成交量下滑到 771 億元較 5 日均量 916 億元, 以及 10 日均量 944 億元明顯下滑。目前兩個近期套牢區包含去年 12/3 日 9979(均量 1700 億元) 以及去年 10/11 日 10272(均量 1800 億元) 形成兩大鐵板。台股短期仍維持多頭型態, 攻擊量能遲遲不出是問題所在。(誰來給我台股的鐵牛運功散呀!!) 。



▄重要事件：

1. 今年第一季 APPLE 力推許久的 AIR POWER 無線充電功能在技術問題解決後，預估無線充電將是繼 5G 供應鏈後, 另一個市場關注已久的題材。AirPower 可支援 iPhone、Apple Watch、AirPods 等多款裝置同時充電。這不僅會使產品線路設計相當複雜，最大的問題還是發熱。預估在相關散熱以及充電連接器不穩定等問題解決後。延宕多時的無線充電功能將帶動各家跟進. 包含國內新唐 / 盛群 / 凌通 / 汛杰 / 宣德等都是相關供應鏈受惠公司, 可以持續追蹤觀察。

2. 另外一塊是 MOSFET, 由於英特爾中央處理器 (CPU) 產能開出, 超微 (AMD)、輝達(NVIDIA) 新款電競繪圖卡搶在 2019Q1 上市，令 MOSFET 今年 Q1 有機會出現首季不淡的情況。由於 IDM 大廠將發展高壓 MOSFET 及 IGBT, 逐漸退出中低壓 MOSFET 市場, 導致 MOSFET 需求的缺口放大。而這些國際大廠主要淡出的是 PC 市場, 剛好是國內公司最擅長的地方(簡單講大家都去吃肉, 湯頭剛好讓我們台灣供應鏈發揮!!) 。

3. 另外市場關心的 5G: NCC 主委詹婷怡則表示，台灣預定 2020 年年初進行 5G 頻譜拍賣釋照，中華電信、遠傳分別訂出 5G 預商轉及商轉時程，台灣 5G 最快明（2020）年底商轉。

▄國內外重要經濟數據：

中國國家統計局周一（1 月 21 日）公布 2018 年經濟數據，全年國內生產總值（GDP）90 萬億元人民幣，年增率 6.6%。雖然達到了中國政府年初設定的 GDP 增 6.5% 的預期發展目標，但卻是中國 28 年來的最低經濟增長率。若分成四季來看, 經濟成長率逐季降低，第一季 YOY+6.8%，第二季度 YOY+6.7%，第三季 YOY+6.5%，第四季 YOY+6.4%。過去十年，全球經濟增長的三分之一來自中國，中國經濟的放緩跡象導致對於全球經濟風險的憂慮。(投資朋友還記得昨天說的全球經濟六大門派吧? 二當家中國佔全球 GDP 貢獻將近 14.8%(是歐元區德英法的三國總和)，若只有大哥好, 其他人疲弱, 投資風險還是很高的, 我們關鍵 K 團隊將持續追蹤三大經濟體經濟數據狀況!!

▄強勢族群與弱勢族群：

強勢族群

風電: 1519 華城 + 7.25%/ 世紀鋼 + 1.99%

TOF:6278 台表科 + 2.42%/ 頎邦 + 1.24%

MENS:2449 京元電 + 4.77%

弱勢族群

高速傳輸: 3533 嘉澤 - 3.29%/5457 宣德 - 3.22%/3081 聯亞 - 2.69%

48V 輕混系統: 4551 智伸科 - 4.89%/5425 台半 - 3.1%

手機天線: 6153 嘉聯益 - 3.63%/6269 台郡 - 2.44%

▄盤勢架構：

今天明顯市場追價意願不高, 部分漲多的攻擊性次類股開始出現賣壓回檔, 大型股今天由電信類股以及高殖利率股撐盤, 包含中華電信 / 台灣大 / 國泰金 / 中租等收小紅. 中小型類股明顯拉回, 包含美律 / 康控蘋果聲學供應鏈, 以及矽晶圓中美晶 / 聯亞 / 台半 / 神盾等等均出現中長黑, 資金退潮明顯。

▄總結：

在第一季法人相關布局類股已經輪動一番之後, 盤勢由於越接近年關, 大盤融資餘額以及丙種資金也開始將陸續收回資金, 預估這周成交量能是萎縮的, 關鍵 K 團隊建議可以趁這波回檔仔細審視之前看好但沒有跟上腳步的類股與個股, 我們團隊除公開 5G 較完整的產業報告供大家參考外, 投資朋友可以發現, 未來 5G 的幾個投資重心包含 MIMO(矩陣多面向天線) 以及毫米波技術將是 5G 兩個很重要的關鍵點, 將帶動濾波器 / 雙工器 / 天線材料 / 基板材料 / 功率放大器等規格提升。內行的投資人可以從我們提供的產業報告中, 挑選我們幫各位過濾的標的好好研究, 操作的部分就諮詢我們的團隊吧! 現在年關前量能逐漸萎縮, 但價格止穩後, 預估年後又是生龍活虎又一波攻擊波的開始!!



作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。