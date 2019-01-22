【華冠投顧】封關前台股指數幅度不大!個股表現選定績優生操作!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、4994 傳奇、3661 世芯 KY、6533 晶心科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

績優生

台北股市早盤小跌 - 8 點開出，在少了美股的影響，台股今天量能快速縮小；全場加權指數幾乎都在平盤下遊走，尾盤在權值股拉高下，終場小漲 + 5 點作收，收在 9894 點，成交量 771 億。

台股今天逆勢收紅，相對亞股的表現，我們算是『績優生』。今天少了美股影響，台股早盤量能就縮小僅 700 多億；整體來看… 今天就是量縮震盪，沒有什麼分析的空間。所以武傑的結論還是一樣… 黑手不希望指數漲太快，但是外資又是多單滿手的結構；台股急漲、緩漲都是漲，年前鎖定好股，持續佈低佈局即可。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6278 台表科、1472 三洋紡、3105 穩懋、6533 晶心科、2449 京元電、6426 統新… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3596 智易、3665 貿聯 KY、2368 金像電、3615 安可、3687 歐買尬、5288 豐祥 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。