三大法人賣超4.71億元 外資逆勢大買金融股

台股今天小漲 5.26 點，收在 9894.66 點，成交量僅 771.67 億元，三大法人今 (22) 日僅外資買超 11.92 億元，自營商與投信則調節賣超，賣超金額分別為 14.82 億元、1.81 億元，三大法人合計賣超 4.71 億元；不過法人包含外資與自營商開始加碼金融股，賣超則集中富邦 VIX，反映法人對盤勢仍正向看待。

從今日法人進出個股來看，外資與自營商開始加碼金融股，外資買超前五大標的全為金融股；至於賣超部分，外資與自營商賣超第一名皆為富邦 VIX，反映法人資金有意抱股過年，避險策略則有降溫。

外資今日買超前五名標的清一色為金融股，分別為中信金 (15,626 張)、永豐金 (7,926 張)、台新金 (5,994 張)、元大金 (5023 張)、兆豐金 (4,625 張)，其中元大襟更是連 6 日買超。

賣超五大分別為富邦 VIX(14,829 張)、元大滬深 300 正 2(11,969 張)、新光金 (9,774 張)、嘉聯益 (6,153 張) 與欣興 (6,931 張)。

自營商買超前五大標的分別為：元大 S&P 原油正 2(13,593 張)、中信金 (1,983 張)、國泰中國 A50(1,936 張)、元大 S&P 石油 (1,282 張)、新光金 (1,095 張)；賣超標的前五大分別為：富邦 VIX(33,650 張)、元大台灣 50 反 1(11,300 張)、元大滬深 300 正 2(8,736 張)、元大台灣 50(5,714 張)、欣興 (2,324 張)。

投信部分，買超前五大個股分別為：京元電子 (3,018 張)、元大高股息 (1,500 張)、台積電 (1,107 張)、台表科 (740 張)、立積 (660 張)；賣超前五大分別為：華航 (4,965 張)、欣興 (1,396 張)、泰碩 (1,134 張)、貿聯 - KY(1,122 張)、啟碁 (1,002 張)。