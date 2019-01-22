【華冠投顧】台股權值股擺尾，戲劇性收紅!量縮創收盤新高!

美股休市一天，台股昨日量縮創高，今日果然呈現震盪，尾盤戲劇性在權值股助攻拉抬，指數黑翻紅，小漲 5 點，收 9894 點，創收收盤價新高，成交量 773 億元，價漲量縮。OTC 就沒那麼好運，下跌 0.3% 作收。

大盤昨日量縮創高，提醒過盤勢再震盪。今日最低 9855，最高 9894，收漲 5 點，果然震盪洗盤。今日大盤指數價漲量縮，雖然不是好盤，不過外資持續買超 11.9 億元，期貨市場增 714 口多單，餘額 54016 口淨多單，在盤面籌碼流向大戶手上，易漲難跌有利多方，且 5 日線 9834 點，10 日線 9790 點，月線 9675 點，季線 9759 點，均有守住支撐，漲勢看支撐，支撐沒被跌破，震盪完可望持續向上直到農曆年看法不變! 今日權值股拉抬精神領袖台積電 (2330) 開低走高收最高 223 元，漲 2 元。族群類股中，汽車類股表現相對亮眼，漲幅超過 1%，其中和泰車 (2207) 漲 1.96%，股價收在 286.5 元。其他強勢漲停個股中，包括臺龍 (6246)、金雨(4503)、華上(6289)、卓越(2496) 與綠能 (3519) 皆直奔漲停，不過成交量都很小，操作要格外小心!

台股漲多震盪，類股族群個股輪動快速，操作建議: 勿追已大漲創高個股，在量小情況下，鎖定剛轉強起漲個股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估