【永豐期貨】台指選擇權盤後－買盤縮手觀望 台股高檔震盪小漲5點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 19 點至 9845 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 49.66 點，電子期逆價差擴至 - 2.01 點，金融期逆價差擴至 - 1.88 點。現貨部分，三大法人賣超 4.67 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1318 口至 28134 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 720 口至 54016 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 303 口至 31471 口。

週一美股休市未開盤，不過週二電子盤弱勢走低，給與台股市場帶來壓力，也冷卻多方追價信心，週二台股平低盤開出後，盤勢陷入弱勢整理，但在下檔 5 日線有撐下，跌幅不至進一步擴大，午盤過後買盤回溫，推升指數逐步收復跌幅，終場加權指數上漲 5.26 點或 0.053%，收在 9894.66 點，成交量能 773.9 億，較前一日縮減 165.14 億。今日八大類股除了食品類股與水泥窯類股收黑，其餘皆收紅，其中以營建類股漲幅 0.7% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 0.35% 表現較差。加權指數今日量能縮減，多方追價力道減弱，不過 5 日與 10 日線持續上揚給予下檔支撐力道，短線盤勢陷入高檔整理可能性高。加權指數上方萬點壓力沉重，短線盤勢轉趨橫盤整理消化套牢賣壓，今日新台幣持續貶值，外資現貨持續買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 降至 1.34，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.59% 升至 12.67%，賣權平均隱含波動率由 16.54% 升至 16.58%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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