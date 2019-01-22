【日盛投顧】加權量縮橫盤震盪

◆盤勢分析

1. 雖然美股馬丁路德紀念日休市，但受 IMF 下修全球景氣展望與美國引渡孟晚舟消息衝擊，亞股普遍呈現漲多後拉回。周二台股開低後一度衝高，但因市場觀望氣氛升高，成交量能退潮指數狹幅震盪，惟接近尾盤在 2330 台積電、2882 國泰金、2891 中信金等權值股走高，推升加權指數翻紅，終場報收 9,894.66 點，上漲 0.05%。

2.OTC 指數開高後震盪上揚，盤中再創近期新高價，但 10 點過後量能不繼，指數轉為震盪走低，收盤下跌 0.39%，收在 127.03 點。目前櫃買壓力為 128.21 點，下面的支撐為 124.75 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收的小紅 K 線，連續第四紅，暫時守穩 5、10 日均線。

(2) 量能：成交量縮至 773.10 億元，預期後市量縮震盪機率高。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體零軸之上翻揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 4.72 億元；外資 + 11.93 億元、投信 - 1.82 億元、自營 - 14.83 億元。



各族群拉回整理 矽晶圓、生技抗跌

1. 電子類股

(1) LED：台股短線漲多，且面臨農曆新年長假，市場成交量能急縮，避險資金入駐具低基期優勢族群，早盤 2448 晶電、6168 宏齊周二股價衝高。

(2) IC 製造與設計：董事長出面表示目前公司長單為見重新議價，6488 環球晶股價抗跌，帶動 6182 合晶維持紅盤。M31 即將掛牌，激勵 IP 相關個股 3529 力旺、3443 創意、6533 晶心科走強。射頻 IC 大廠 4968 立積擺脫斐訊利空，股價上漲超過 2.5%。6147 頎邦 TDDI 銷售展望佳，外資調高評等，股價創近期收盤新高。

2. 非電子類股

(1) 生技：4174 浩鼎貪污案終判，激勵生技類股價量齊揚，1786 科妍宣布取得烏克蘭藥證，股價爆量上漲；1789 神隆、1784 訊聯、3176 基亞逆市上揚。運動器材廠 1515 力山周一獲三大法人同步買超，周二股價續漲 3%。

(2) 風電：丹麥離岸風電開發商沃旭能源暫時停工，風電個股拉回整理，9958 世紀鋼、3708 上緯投控周二首見止跌回穩。