三大因素影響 IMF下修2019全球經濟成長至3.5%

國際貨幣基金組織 (IMF) 今(21)日公布「世界經濟展望」報告，稱貿易戰、中國經濟趨緩，以及英國脫歐等風險，導致經濟成長動能減弱，預估 2019、2020 年全球 GDP，分別為 3.5% 及 3.6%，較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。

IMF 報告預期，美國今明兩年的經濟成長率，分別為 2.5% 及 1.8%，與前次 (10 月) 預測相同；中國今明兩年經濟成長率，皆為 6.2%。

歐洲方面，受英國可能採取無協議脫歐影響，IMF 報告預估，2019 年歐元區經濟成長率為 1.6%，較前次預測下修 0.3 個百分點；2020 年則為 1.7%，與前次預測相同。

新興經濟體的成長幅度也在放緩，IMF 報告預測，2019 年，新興經濟體的經濟成長率為 4.5%，低於 2018 年的 4.6%。

週一中國國家統計局亦公布最新數據，2018 年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

中國國務院總理李克強上週表示，2019 年，中國經濟下行壓力加大，必須高度重視，做好應對困難挑戰的準備。

另一方面，美國總統川普宣稱，和中國的貿易磋商非常順利，現在正處於「最佳狀態」。

川普放話，假設美中達成協議，美國絕對不會實施制裁；但若無法達成協議，美方將祭出制裁。